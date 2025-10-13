Отключение водоснабжения возможно в Феодосии из-за ЧП на нефтетерминале

Перебои с водоснабжением возможны в четырех районах крымского города Феодосия из-за чрезвычайной ситуации, предупредили на предприятии «Вода Крыма».

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил о возгорании на нефтебазе в Феодосии после атаки ВСУ.

«Феодосийский филиал. В связи с мероприятиями по ликвидации ЧС возможно ограничение подачи воды», — цитирует ТАСС телеграм-канал «Воды Крыма».

Уточняется, что перебои возможны в квартале Ближние Камыши, селе Береговое, поселке городского типа Приморский, селе Степное.