Мраморная голова из Херсонеса музей не покидала

Артефакты, найденные во время раскопок в 2003 году совместной украинско-польской экспедиции в Херсонесе, в том числе женская мраморная голова, находятся в фондах музея, сообщил «Севастопольской газете» исполняющий обязанности директора музея-заповедника Артем Чернов.

В середине августа интернет портал научно-популярного телеканала «Наука» опубликовал материал «Загадка мраморной женской головы, найденной в Крыму, разгадана спустя 20 лет». Публикация — вольное изложение научной статьи, опубликованной чуть ранее в журнале npj Heritage Science. Ее авторы — сотрудники Польского университета им.Адама Мицкевича в Познани профессоры истории Елена Кленина и Анджей Б Бернацки. Эти люди 20 лет назад возглавляли украинско-польскую археологическую экспедицию в Херсонесе. Тогда наша землячка Елена Кленина занимала в Национальном заповеднике «Херсонес Таврический» должность ученого секретаря. Сразу после сенсационной находки в интервью РИА «Новости» она сообщила, что на территории древнего города обнаружена мраморная скульптура размером чуть более человеческой головы. Находка насчитывает не менее двух тысяч лет. Это уникальный скульптурный портрет римской императрицы Ливии, жены императора Августа.

С тех пор много воды утекло. Е.Кленина переехала жить и работать в Польшу, но голова херсонеситки не давала ей и ее коллеге покоя.

Больше не императрица, а знатная матрона

В новой статье, напечатанной в «Науке», сообщается, что международная группа ученых разрешила загадку, которая мучила историков два десятилетия. В процессе длительных исследований Е.Клениной и А.Бернацки все-таки удалось идентифицировать мраморную женскую голову как портрет матроны Лаодики. Это знатная женщина, чье политическое влияние помогло Херсонесу обрести уникальный статус под римским управлением. Хотя, что точно сделала Лаодика, так и осталось неясным, но факт ее увековечивания в статуе, по мнению польских ученых, указывает, что влияние этой женщины было безграничным.

Руководители экспедиции Е.Кленина и А.Бернацки в 2004 году сдали отчет о раскопках и всю коллекцию археологических предметов в фонды музея «Херсонес Таврический». Но у них остался образец угля из археологического слоя, а также сколы и соскобы мрамора со скульптуры, которые они и исследовали в институте изящных искусств в Варшаве в 2005 году. Радиоуглеродный анализ позволил уточнить время захоронения: между 60 и 240 годами н.э. Изотопный анализ определил, что мрамор происходит из знаменитых карьеров Лихнитес на Паросе в Греции, известных камнем высокого качества, предназначенного для дорогих заказов.

Но ключевым моментом стали надписи с найденного пьедестала с восхвалением Лаодики, дочери Героксена и жены Тита Флавия Партенокла, человека из богатой семьи, получившего римское гражданство при императоре Веспасиане. Памятник, датируемый второй четвертью II века н.э., свидетельствует о том, что город воздвиг статую в знак признания ее заслуг, сказано в исследовании.

Свое открытие ученые связали с успешной попыткой Херсонеса добиться элейтерии — статуса свободного города при императоре Антонине Пие в 140-х гг. н.э. Ранее посольства терпели неудачу, но в конечном итоге успех обеспечил автономию города.

Таким образом исследовали сделали вывод, что судьба Лаодики демонстрирует, как знатные женщины формировали дипломатию даже на периферии империи. «Херсонес, стратегически расположенный на Черном море, был не обычным городом. Его выживание зависело от баланса независимости с лояльностью Риму», — подчеркивается в статье.

В статье приводятся фотографии, схемы Херсонеса и мест раскопок, графические копии 3D моделей строений и другие научные факты.

Дискутировать не с кем

Статья была растиражирована местными и федеральными интернет изданиями, что вызвало широкий общественный диссонанс. Чтобы выяснить, имели ли право иностранные ученые публиковать фотографии и другие материалы, принадлежащие музею, и использовать их в своих научных исследованиях, а также узнать, где сейчас находится мраморная голова и насколько объективны выводы, сделанные польскими историками, «Севастопольская газета» обратилась в музей-заповедик «Херсонес Таврический».

В музее подтвердили, что в 22 года назад совместная украинско-польская экспедиция Национального заповедника «Херсонес Таврический» и университета им.Адама Мицкевича в Познани проводила археологические раскопки на территории городища. Согласно действующему на тот момент законодательству, отчет о результатах раскопок был передан в научный архив института археологии НАН Украины, и еще один экземпляр — в научный архив государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический», где и хранится по сегодняшний день.

Также автором раскопок Е.Клениной в 2004 году в фонды музея-заповедника была сдана коллекция археологических предметов и на данный момент она также находится в фондах музея. Среди предметов числится и скульптурный мраморный портрет.

«Он не раз публиковался авторами исследований. Авторы раскопок имели возможность использовать результаты исследований, в том числе могли научно интерпретировать памятник», — объяснили в музее и добавили, что научная дискуссия о правильности интерпретации их исследований находится в поле зрения специалистов и обсуждается на научных конференциях или путем публикаций в рецензируемых научных журналах. При этом прокомментировать выводы, сделанные польскими учеными, в музее отказались, сославшись на отсутствие профильных специалистов — искусствоведов по римской скульптуре.

При этом существует мнение, что многие фрагменты и детали скульптур, найденных в Херсонесе и других древних поселениях Крыма, могли быть не аутентичными, а привнесенными на полуостров в совсем другое время.