Мошенники обещают обменять вашего «военнопленного»

Зафиксированы случаи мошенничества, направленного на хищение денег у родственников военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Преступники используют отработанную схему обмана, играя на чувствах тревоги и страха за близких, предупреждает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Злоумышленники звонят потенциальным жертвам, представляясь военнослужащими ВСУ, и сообщают, что их родственник попал в плен. Для правдоподобности аферисты используют известные им персональные данные — обращаются по имени-отчеству, могут сообщать детали о семье. Играя на чувствах тревоги за близких, они требуют перевести крупную денежную сумму за возможность обменять «военнопленного», обещают улучшение условий его содержания.

Чтобы не обогащать циничных преступников, полиция Севастополя рекомендует при поступлении подобных звонков не поддаваться панике и немедленно прекратить разговор с незнакомцем, какими бы несчастьями он ни грозил. В такой ситуации следует обратиться в военный комиссариат, в воинскую часть, в которой проходит службу ваш близкий, за получением достоверной информации.

Если же вы пострадали от преступления, то незамедлительно сообщите об этом в ближайший территориальный орган внутренних дел или по телефону 102.