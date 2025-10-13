Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии задерживается Питерский поезд

Поезд сообщением Санкт-Петербург – Севастополь задерживается в пути на два с половиной часа из-за возгорания нефтебазы в Феодосии Республики Крым, сообщили ТАСС в компании «Гранд сервис экспресс».

Поезда, маршрут которых проходит по территории Крымского полуострова, задерживаются в понедельник, сообщили и в Южной транспортной прокуратуре.

Ночью глава республики Сергей Аксенов сообщил о возгорании на нефтебазе в Феодосии после атаки ВСУ. Пострадавших, предварительно, нет.

«На 9.00 [мск] 13 октября следует с задержкой один поезд 007А Санкт-Петербург — Севастополь. Задержка составляет 2 часа 30 минут. Поезд стараются ввести в график», — говорится в сообщении перевозчика. Уточняется, что все остальные поезда компании «Гранд сервис экспресс» идут по расписанию.