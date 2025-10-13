Ищут вокалистов для оперы «Обручение в монастыре»

Для новой оперы Севастопольского государственного театра оперы и балета, ищут солистов. Премьера планируется в апреле 2026 года, это будет «Обручение в монастыре» по музыку Сергея Прокофьева. Об этом сообщается на странице в соцсети Севастопольского театра оперы и балета.

Первым этапом стало онлайн-прослушивание, в котором приняли участие вокалисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Хабаровска, Иркутска, Ярославля, Владикавказа, Твери, Томска, Кургана, Нижнего Новгорода, Уфы и их других городов страны.

Первый этап прослушивания успешно преодолели 25 человек: сопрано, меццо-сопрано, тенора, баритоны, басы.

Теперь их приглашают на очное вокальное прослушивание, которое пройден в Москве в два этапа. Первое намечено на 22 октября с участием главного концертмейстера Севастопольского театра оперы и балета Евгения Сергеева. Во втором прослушивании 23 октября примет участие главный режиссер театра Ляйсан Сафаргулова.

В сообщении указывается, что претенденты, не нашедшие себя в списке победителей первого тура, могут подать заявку после официального объявления следующих наборов.

Ленинградская премьера

Опера «Обручение в монастыре» (другое название «Дуэнья») написана С.Прокофьевым по сценарию самого же композитора, правда, на основе либретто Р.Шеридана к опере Т.Линли «Дуэнья».

Работа над оперой была окончена в 1940 году, премьера состоялась 3 ноября 1946 года в Кировском (Мариинском) театре в Ленинграде.

По сюжету, севильский дворянин хочет выдать дочь Луизу за старого богатого рыботорговца, но дочь любит молодого, но бедного Антонио. Чтобы выйти замуж за возлюбленного, девушка прибегает к хитрости и покидает родной дом в платье своей дуэньи.

Параллельно с этой любовной линией развивается еще одна, брат Луизы Фердинанд влюблен в дуэнью Клару. В результате сюжетных хитросплетений обе пары женятся, не без помощи того самого рыботорговца. Отец Луизы и Фердинанда тоже не остается в накладе, так как потеряв в приданном дочери, приобрел целое состояние, женив сына.