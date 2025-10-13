Горит нефтебаза в Феодосии

«Вражеский БПЛА атаковал нефтебазу в Феодосии. В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным на текущий момент, нет», — написал С.Аксенов в своем телеграм-канале в полночь.

По данным Минобороны России, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 251 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, в том числе 40 БПЛА — над территорией Республики Крым, 62 БПЛА — над акваторией Черного моря, пять — над акваторией Азовского моря.