Голосование за дизайн купюры 500 рублей отменили

Центробанк РФ обнулил голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей, сообщается в его телеграм-канале. Регулятор заявил, что столкнулся «с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты» и подчеркнул, что россиянам будут предложены новые условия, «которые исключат возможность недобросовестных действий».

Новые даты голосования обещали озвучить в ближайшее время. Перечень символов для голосования сохранится.

Онлайн-голосование за новый дизайн 500-рублевой банкноты стартовало 1 октября и должно было завершиться 14 числа. Новая купюра будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру, Пятигорску.

Среди объектов Пятигорска для лицевой стороны купюры лидировали Академическая (Елизаветинская) галерея, скульптура орла, терзающего змею, гора Бештау и Лермонтовская галерея. Среди символов регионов Северо-Кавказского округа для оборотной стороны большинство голосов набрали гора Эльбрус, Грозный-Сити, Дербентская крепость.

«Мы не выбираем один главный символ, — пояснял заместитель Председателя Банка России Сергей Белов. — Нам важно понять, какие у людей любимые места и памятники в Северо-Кавказском округе, с чем у них ассоциируется эта земля, чтобы потом использовать эти символы при оформлении банкноты. И победители голосования могут как оказаться в центре композиции, так и быть украшением второго плана».

Что-то пошло не так

Первоначально в рейтинге оборотной стороны лидировала гора Эльбрус, но уже к 10 октября неожиданно в лидеры вырвался комплекс небоскребов «Грозный-Сити». Вскоре в сети начались споры о массовых накрутках голосов и использовании ботов.

При этом в нескольких регионах количество участников голосования решили увеличить путем розыгрыша дорогих призов.