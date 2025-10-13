Голосование за дизайн купюры 500 рублей отменили
Новые даты голосования будут объявлены дополнительно. Перечень символов для голосования сохранится.
Центробанк РФ обнулил голосование по выбору символов для новой банкноты 500 рублей, сообщается в его телеграм-канале. Регулятор заявил, что столкнулся «с большим количеством попыток техническими средствами увеличить количество голосов за некоторые объекты» и подчеркнул, что россиянам будут предложены новые условия, «которые исключат возможность недобросовестных действий».
Новые даты голосования обещали озвучить в ближайшее время. Перечень символов для голосования сохранится.
Онлайн-голосование за новый дизайн 500-рублевой банкноты стартовало 1 октября и должно было завершиться 14 числа. Новая купюра будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру, Пятигорску.
Среди объектов Пятигорска для лицевой стороны купюры лидировали Академическая (Елизаветинская) галерея, скульптура орла, терзающего змею, гора Бештау и Лермонтовская галерея. Среди символов регионов Северо-Кавказского округа для оборотной стороны большинство голосов набрали гора Эльбрус, Грозный-Сити, Дербентская крепость.
«Мы не выбираем один главный символ, — пояснял заместитель Председателя Банка России Сергей Белов. — Нам важно понять, какие у людей любимые места и памятники в Северо-Кавказском округе, с чем у них ассоциируется эта земля, чтобы потом использовать эти символы при оформлении банкноты. И победители голосования могут как оказаться в центре композиции, так и быть украшением второго плана».
Что-то пошло не так
Первоначально в рейтинге оборотной стороны лидировала гора Эльбрус, но уже к 10 октября неожиданно в лидеры вырвался комплекс небоскребов «Грозный-Сити». Вскоре в сети начались споры о массовых накрутках голосов и использовании ботов.
При этом в нескольких регионах количество участников голосования решили увеличить путем розыгрыша дорогих призов.