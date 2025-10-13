Две Парты Героев открыли в школе №40

Мемориальные парты открыли в честь героев Специальной военной операции — разведчика Никиты Королёва и артиллериста Юрия Бурьяна, геройски погибших, защищая Отечество. Оба учились в 40-й школе. Оба героя награждены Орденами Мужества.

На торжественное мероприятие пришли родственники бойцов, ученики и педагоги школы, представители 810-й бригады, партийцы «Единой России», чиновники и депутаты.

Н.Королёв геройски погиб в составе разведгруппы в Херсонской области, прикрыв собой товарищей. Артиллерист Ю.Бурьян — в ходе тяжелых боев в Херсонской области. Преподаватели помнят их веселыми, добрыми, жизнерадостными.

«Парты Героев» в память о героях СВО открывают в школах по инициативе «Единой России» в рамках федеральных партийных проектов «Историческая память» и «Новая школа». На парте размещены фотография, биография и описание героического пути человека, будь то ветеран или современный герой.