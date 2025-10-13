Доплату за сельский стаж получают более 500 жителей Севастополя

Размер доплаты к пенсии равен 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. В 2025 году эта сумма ежемесячно составляет 2226,93 руб.

Отделение Соцфонда России по Севастополю выплачивает пенсию в повышенном размере за работу в сельском хозяйстве более 500 жителям региона. Такую социальную поддержку получают неработающие пенсионеры, которые трудились в сельском хозяйстве не менее 30 лет.

При подсчете стажа, дающего право на надбавку, учитывается работа по определенным профессиям и должностям. Список из 500 специальностей утвержден Правительством России, в их числе: мастера машинного доения, механизаторы, слесари по ремонту сельскохозяйственных машин и др. При этом в «сельский» стаж включаются периоды работы до 1 января 1992 года в колхозе, совхозе, крестьянском хозяйстве или сельхозартели вне зависимости от наименования специальности или должности.

При назначении «сельской» надбавки учитываются периоды ухода за ребенком, отпусков и больничных. Если за работой в сельском хозяйстве следовало участие в СВО, то такой период учитывается в двойном размере.

Размер доплаты к пенсии равен 25% от фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или инвалидности. В 2025 году эта сумма ежемесячно составляет 2226,93 руб.

Доплата назначается Отделением СФР по Севастополю на момент оформления страховой пенсии при условии проживания в сельской местности. Назначенная надбавка сохраняется даже в случае, если сельский труженик на пенсии переедет жить в город.

В случае трудоустройства пенсионера, имеющего «сельский» стаж, надбавка за такой стаж будет снята, но как только пенсионер уволится, «сельскую» доплату начислят вновь — пенсию пересчитают без заявления со следующего после увольнения месяца. Если же «сельский» стаж будет заработан после назначения пенсии, для установления надбавки необходимо подать заявление в клиентскую службу регионального Отделения СФР или на портале Госуслуги.