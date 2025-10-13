Будьте осторожны при покупке автомобилей в интернете!

Как сообщили в УМВД России по Севастополю, 36-летняя женщина захотела новый автомобиль и в интернете нашла объявление о доставке желаемого внедорожника прямиком из Америки. Разговор с представителем продавца оставил хорошее впечатление: цены приятные, общение конкретное, надо брать! Женщина внесла предоплату, а затем полностью «оплатила» новенький японский автомобиль. Но он так к ней и не доехал...

Когда покупательница поняла, что ее обманули, обратилась в ОМВД России по Гагаринскому району с заявлением о мошенничестве.

В полиции предупреждают, мошенники используют разные схемы и предлоги обмана, но итог всегда один — крадут ваши сбережения. Будьте бдительны при совершении онлайн-покупок, не переходите на общение с продавцами в мессенджерах, не переводите деньги на неизвестные банковские счета, используйте «безопасную сделку».

Если вы стали жертвой аферистов, обратитесь в ближайшее районное отделение полиции или по телефону 102.

Справка

Безопасная сделка — это специализированный механизм, направленный на защиту интересов всех участников коммерческого взаимодействия. Она предусматривает использование эскроу-счета, на который покупатель вносит оплату до того, как продавец выполнит свои обязательства.

Обычно у покупателя есть три дня после доставки товара, чтобы подтвердить, что все хорошо. Если никаких жалоб не было, то сумма автоматически переводится на счет продавца. До этого момента средства не может вывести ни продавец, ни покупатель.