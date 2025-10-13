Бал Хризантем откроют 23 октября

Традиционный Бал хризантем в Никитском ботаническом саду откроется 23 октября. На этот раз него название – «Осеннее танго».

«Около половины представленных сортов интродуцированы в разные годы в коллекцию хризантемы НБС-ННЦ из Китая, Голландии, Франции, Германии. Растения высажены на выставочном участке по классической секторальной схеме (10 секторов, отходящих от центральной круговой площадки)», – сообщается официальном сайте сада.

На организованном селекционный участок расцветут 3,5 тысячи сеянцев крупноцветковой хризантемы и около одной тысячи – мелкоцветковой. Как обычно, посетителям бала предложат придумать названия для отдельных сортов хризантем, отмеченных номерами.

В выставочной экспозиции этого года в качестве особо приглашенных гостей примут участие все 18 королев лучших крупноцветковых сортов, их выбирали с 2007 года. Также на балу будут присутствовать 12 хризантемных принцесс, которых выбирают с 2013 года.

Нынешний Бал хризантем будет уже 72-м, он продлится до конца ноября.