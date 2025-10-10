Запускают автобус в Симферополь через Терновку

С 13 октября на маршрут выйдет автобус №5С — от центрального автовокзала «Севастополь» до железнодорожного вокзала Симферополя через Терновку, Родное и села Бахчисарайского района Крыма.

На маршрут длинной в 105 км отведено 2 часа 15 минут. Как анонсировали в пресс-службе правительства города, от автовокзала Севастополя автобус будет делать четыре рейса — в 6.25, 8.40, 13.40, 15.25. Столько же — из Симферополя с автовокзала «АС-2» на железнодорожном вокзале — в 13.35, 15.15, 18.25, 20.10. Остановки: Родное, Терновка, Залесное, Красный Мак, Танковое (поворот), Сирень, Железнодорожное, Бахчисарай.

Интересно, что в объявлении на поиск перевозчика на этот маршрут было только по два рейса: утренний и дневной.

«Специалистами будет проведен мониторинг маршрута на предмет его востребованности. Если он покажет стабильный пассажиропоток — маршрут войдет в расписание на постоянной основе», — пообещал вице-губернатор Павел Иено.

Как сказали в справочных службах автовокзала Севастополя и Симферополя, пока им расписание на новый маршрут не поступило.

Также на сайте департамента транспорта Севастополя объявлен поиск перевозчиков на маршруты: №2С — Андреевка – Симферополь, №4С — Кача – Симферополь и №9С — Северная – Армянск.