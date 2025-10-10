Задержали жителя Севастополя по подозрению в госизмене

Мужчина собирал информацию о размещении ПВО на полуострове, сообщили в ЦОС ФСБ России.

Установлено, что 45-летний гражданин России и Украины через мессенджер Telegram был завербован сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. По заданию куратора подозреваемый собирал и передавал сведения о местах дислокации средств ПВО на полуострове, кораблей ЧФ и перемещение военной техники.

Следственным отделом регионального УФСБ России возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена», предусматривающей наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ленинским районным судом Севастополя мужчина арестован на два месяца.

ФСБ России призывает российских граждан к бдительности и нетерпимости к таким провокациям злоумышленников в интернете.