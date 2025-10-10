Уточнили «топливный» курс Севастополя

Очередным этапом такого уточнения стало подписанное на XIV Петербургском международном газовом форуме соглашение между правительством Севастополя и ООО «Черноморнефтегаз» о расширении сотрудничества в области использования природного газа в качестве моторного топлива.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Соглашение подписали генеральный директор ООО «Черноморнефтегаз» Валерий Братков и и.о. директора департамента транспорта Севастополя Станислав Таматаев.

«Говоря простым языком, мы закрепили планы по расширению использования природного газа в качестве топлива для нашего транспорта. Это большой шаг к еще более чистому воздуху и экономичным поездкам», — дал разъяснение М.Развожаев.

Далее губернатор углубился в историю. По его данным, первая газовая заправка появилась в Севастополе в 2019 году на Камышовском шоссе. 2023-м благодаря субсидии от Минэнерго России построены АГЗС на ул.Горпищенко и на Фиолентовском шоссе.

Сейчас в Севастополе уже четыре газовые заправки. В этом году городские власти опять направили в Минэнерго России заявку на субсидию на развитие заправочной инфраструктуры, и рассчитывают с ее помощью построить еще две станции — в 2026 и 2027 году.

М.Развожаев также сообщил, что в Севастополе 307 автобусов из 650 работают на экологичном природном автопарке.