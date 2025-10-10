Главная Новости Происшествия Криминал

Сердобольная женщина одалживала деньги мнимому предпринимателю

Рябов Михаил

Полиция Севастополя расследует уголовное дело в отношении местного жителя, обманом похитившего у подруги своей тещи крупные суммы денег.

По версии следствия, 29-летний местный житель, желая получить легкие деньги, решил воспользоваться доверием знакомой своей тещи. Первый раз он обратился к ней, рассказав о намерении стать индивидуальным предпринимателем, и одолжил 300 тысяч рублей. Спустя месяц аферист вновь воспользовался доверием женщины. На этот раз он сообщил о необходимости выплатить зарплату сотрудникам своего несуществующего бизнеса и выпросил еще пять тысяч долларов США.

Третий эпизод мошеннической схемы связан с придуманной легендой об аварии, в которую он якобы попал с супругой. Ссылаясь на срочную нужду в деньгах для покрытия ущерба, мужчина получил от доверчивой женщины еще девять тысяч долларов.

Когда наступило время возвращать долг, молодой человек начал уклоняться от встреч и давать пустые обещания. Осознав, что стала жертвой обмана, женщина обратилась в полицию. Сумма ущерба составила более 1,32 миллиона рублей.

Следственным отделом ОМВД России по Гагаринскому району возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Мнимому предпринимателю грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

