Отсидит шесть лет за камень не по ГОСТу

Инженер стройнадзора не увидела, что при ремонте Митридатской лестницы подрядчик использовал некачественные материалы.

Инженер по надзору за строительством дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Республики Крым приговорена к шести годам колонии за превышение полномочий, повлекшее ущерб региональному бюджету в размере 211 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым.

Установлено, что в августе 2019 года в рамках федеральной целевой программы дирекция заключила с подрядчиком контракт на ремонт и реставрацию объекта культурного наследия Митридатской лестницы в Керчи. Подрядчик использовал изделия из камня для кладки, ступеней и плит мощения, не соответствующий проектной документации и ГОСТу.

«Зная это, сотрудница незаконно подтвердила качество и объем выполненных работ, лично подписала соответствующие акты о приемке выполненных работ, по которым позднее фирме-подрядчику были необоснованно перечислены денежные средства в общей сумме 211 млн рублей.

Суд приговорил виновную к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она лишена права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением контроля и надзора за проведением строительных, технических, ремонтно-реставрационных, противоаварийных работ сроком на 3 года.

По факту мошенничества при исполнении государственного контракта расследуется другое уголовное дело.