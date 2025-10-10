Главная Новости Происшествия Криминал

Отсидит шесть лет за камень не по ГОСТу

Рябов Михаил

Инженер стройнадзора не увидела, что при ремонте Митридатской лестницы подрядчик использовал некачественные материалы.

Инженер по надзору за строительством дирекции по централизованному обслуживанию и развитию учреждений сферы культуры Республики Крым приговорена к шести годам колонии за превышение полномочий, повлекшее ущерб региональному бюджету в размере 211 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым.

Установлено, что в августе 2019 года в рамках федеральной целевой программы дирекция заключила с подрядчиком контракт на ремонт и реставрацию объекта культурного наследия Митридатской лестницы в Керчи. Подрядчик использовал изделия из камня для кладки, ступеней и плит мощения, не соответствующий проектной документации и ГОСТу.

«Зная это, сотрудница незаконно подтвердила качество и объем выполненных работ, лично подписала соответствующие акты о приемке выполненных работ, по которым позднее фирме-подрядчику были необоснованно перечислены денежные средства в общей сумме 211 млн рублей.

Суд приговорил виновную к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она лишена права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением контроля и надзора за проведением строительных, технических, ремонтно-реставрационных, противоаварийных работ сроком на 3 года.

По факту мошенничества при исполнении государственного контракта расследуется другое уголовное дело.

