На проектирование мусорного экотехнопарка дадут еще денег

Департаменту городского хозяйства на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству экотехнопарка по обработке и утилизации твердых коммунальных отходов в Первомайской балке перераспределят 61 млн рублей из бюджета Севастополя.

Корректировку обсудили 8 октября на заседании комиссии Законодательного собрания по бюджету.

Председатель этой комиссии депутат Вячеслав Аксенов объяснил «Севастопольской газете», что перераспределенные деньги — не дополнительные, а ранее запланированные.

Напомним, что контракт на 71 миллион рублей между ГКУ «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства» и публично-правовой компанией «Российский экологический оператор» (РЭО) из Москвы на проектирование севастопольского экотехнопарка был подписан в августе 2023 года. Подрядчику выплатили аванс в 35 млн рублей. Работы должны были выполнить к октябрю 2024 года. Но до сих пор проект не готов. Задержку заказчик объяснял сложностями с согласованием земельного вопроса с Министерством обороны. В.Аксенов уточнил, что на данный момент под мусороперерабатывающий завод выделен другой земельный участок рядом с предыдущим. Срок окончания проектных работ перенесен на следующий год.

В 2022 году на Петербургском международном экономическом форуме губернатор Севастополя Михаил Развожаев и генеральный директор РЭО Денис Буцаев подписали соглашение о сотрудничестве: было принято решение о создании в Севастополе комплексного объекта по обработке, утилизации и захоронению отходов мощностью обработки 250 тысяч тонн на основе концессионного соглашения. Общий объем инвестиций оценивался в 3,5 млрд рублей. Строительство было запланировано на 2023-2030 годы.

Позже появилась информация, что этот мусорный технопарк называется «Коралл».