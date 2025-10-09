За уничтоженных свиней заплатили

Недобросовестные фермеры из Бахчисарайского района спрятали от карантина стадо свиней без документов. Контролирующие ветслужбы Севастополя нашли и уничтожили все поголовье, а природоохранная прокуратура взыскала с владельцев стоимость утилизации.

Как сообщалось ранее, в ходе проверки установлено, что два жителя Бахчисарая — региона, где в 2024 году распространялся вирус африканской чумы свиней, самовольно ввезли на территорию Севастополя — в Андреевку 57 свиней без документов. Чтобы не допустить распространения заболевания в Севастополе ГБУ «Севастопольский ветеринарный центр» изъяло и утилизировало поголовье. Затраты на утилизацию составили свыше 400 тысяч рублей.

Природоохранный прокурор направил в Бахчисарайский районный суд Республики Крым иск о взыскании израсходованной суммы с граждан, которые незаконно привезли животных из зоны карантина. Иск удовлетворен, компенсация расходов выплачена в полном объеме.

Африканская чума свиней — особо опасное высококонтагиозное заболевание сельскохозяйственных животных, которое ведет к их гибели и быстро распространяется. Для человека вирус не опасен.

4 марта 2024 года был издан указ главы Республики Крым о 30-дневном карантине по африканской чуме свиней в селе Угловое Бахчисарайского района. Село находится недалеко от Андреевки.