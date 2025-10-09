Циклон «Барбара» обрушит на юг России ливни и грозы

«Циклон «Барбара» до конца недели обрушит на юг нашей страны экстремальные ливни. <...> В зоне дождей, связанных с этим вторжением, окажется территория от истоков Волги до отрогов Кавказа, но в полной мере стихия проявит себя на юге Русской равнины. Например, в Приазовье и на Черноморское побережье Кубани всего за сутки дожди принесут свыше 20-30 мм влаги», — цитирует сообщение ТАСС.

Уточняется, что наиболее неблагоприятная ситуация на юге России сложится в Сочи.

Сочи под прицелом стихии

По прогнозам синоптиков Краснодарского края, в Сочи и федеральной территории Сириус с 10 по 12 сентября может выпасть от 40 до 80 мм осадков в сутки. Ситуацию осложнят шквалистый ветер, подъем уровней воды в реках, шторм с высотой волн в три метра и смерчи, селевые потоки в горной местности, понижение температуры воздуха. В связи с этим принято решение о временной приостановке работы пляжей. Власти города в четверг утром провели заседание городской комиссии по ЧС, сообщил в своем телеграм-канале мэр Сочи Андрей Прошунин.

Бригады коммунальщиков и дорожников ведут интенсивную прочистку ливневок на проезжей части и в низинах, что должно минимизировать риски подтоплений при осадках. На случай ЧС готовы действовать свыше 1100 человек и 550 единиц техники.

О непогоде в Крыму

Экстренное предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях объявлено на 10-11 октября в Крыму. По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на полуострове ожидаются дожди, причем в южных, центральных и восточных районах очень сильные. Северо-западный ветер усилится до 15-20 м/с, в горах и на южном побережье Крыма — до 25 м/с.

Дождливая погода в Крыму продержится до середины следующей недели, рассказала ТАСС замначальника Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — начальник Гидрометцентра Татьяна Любецкая. Наиболее сильные дожди, по ее словам, пройдут в пятницу и в субботу в центральных и южных районах, в горах. В эти дни прогнозируется усиление ветра, его скорость 10–12 октября будет достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до «плюс» 18 градусов днем, но на следующей неделе уже потеплеет.

О «плюсах» для аграриев

Начавшиеся дожди улучшат ситуацию для аграриев, которые занимаются севом озимых зерновых. Ранее сообщалось, что в Крыму из-за отсутствия осадков сохраняется почвенная засуха, в Краснодарском крае из-за засухи летом власти ввели режим чрезвычайной ситуации в девяти районах. В Ростовской области из-за засухи региональный режим ЧС ввели в 27 районах.

«Осадки увлажнят почву и подготовят ее к посеву озимых озимых, аграрии их ждали. <...> И в целом после засушливого лета гидрологическая ситуация на реках улучшится. Например, в Адыгее сейчас уровень реки Фарс в Дондуковской — всего 9 см, при паводках он поднимается до 4 метров. То некоторые реки практически пересохли, уровень минимальный. После дождей ожидаются подъемы уровней рек», — сказали ТАСС в Гидрометцетре республики.