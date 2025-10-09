Когда отремонтируют «Черноморочку», опять не понятно

Ремонт здания «Черноморочки» в этом году могут не закончить.

Еще в июле очередным сроком завершения ремонта здания на Большой Морской, 2/4 («Черноморочка»), называли конец 2025 года, хотя изначально отремонтировать здание собирались в декабре 2024-го. Теперь же назвать очередной срок не решается даже и.о.директора Фонда содействия капитальному ремонту (ФСКР) Владимир Новиков.

По его словам, Севнаследие выдало разрешение на ремонт до конца 2025 года, но в том, что подрядчик успеет выполнить все работы за оставшиеся два с половиной месяца, уверенности нет.

Как сообщил В.Новиков, все дело в сложном процессе согласования с Севнаследием работ по ряду архитектурных элементов здания, являющегося объектом культурного наследия (ОКН). В частности, террасы, которая и является главным архитектурным украшением здания.

– Как раз сейчас проходит согласование, как будут выполняться работы по той части «Черноморочки», где расположена терраса. Сегодня подрядная организация отправила в Севнаследие документы для выработки предпроектных решений, – отметил руководитель ФСКР.

– Решения по ремонту ОКН вырабатываются научным руководителем проекта. Дальше Севнаследие решает, принимать ли их или нет. Этот цикл довольно длительный. Сроки пока неясны. Но когда стоит о вопрос о ремонте объектов культурного наследия, речь идет больше не о сроках, а о качестве, – пояснил В.Новиков.