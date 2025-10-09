Фасад многоэтажки обещают отремонтировать к концу года

Дом 1979 года постройки, некогда придававший проспекту современный вид, со временем облупился и перестал выглядеть презентабельно. Теперь он стал объектом капремонта в рамках региональной программы. Работы начали в июле 2025 года и, по словам и.о.директора Фонда содействия капитальному ремонту (ФСКР) Владимира Новикова, завершат в декабре.

— Проводим очистку поверхности фасада, очистку и заделку межпанельных швов, в местах биологического поражения проводим работы по обработке антисептиком. Сейчас подрядная организация выполняет работы по устройству основания из сетки под декоративную штукатурку с последующим ее нанесением, — рассказал В.Новиков.

По его словам, также будет проведена окраска поверхности фасада, заменены окна и двери в подъездах, отремонтированы входные группы. При этом основной проблемой он назвал установленные на фасаде кондиционеры. Они являются частной собственностью, однако в местах их установки также должны быть проведены фасадные работы.

Помимо перечисленного, до конца года планируется выполнить работы по ремонту цоколя.Сейчас капремонт выполнен на четверть, остальное предстоит сделать за оставшиеся два с половиной месяца.

Выбор именно фасада в качестве объекта ремонта В.Новиков объяснил включением этого вида работ в региональную программу, о чем по факту уведомили жильцов дома. Те на общем собрании согласились с таким решением, включая источники финансирования.

Что касается общей стоимости проведенных работ, окончательная смета будет составлена после завершения ремонта.

— Источником финансирования являются денежные средства собственников, которые они перечисляют в виде платы за капремонт, — ответил на вопрос «Севастопольской газеты» В.Новиков.

Он также сообщил, что в этом году ФСКР запланировано отремонтировать 27 фасадов, сейчас все они в работе.