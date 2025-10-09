Дело санитара морга расследовано

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении санитара патологоанатомического отделения ГБУЗ Севастополя «Городская больница №5 Центр охраны здоровья матери и ребенка». Он обвиняется в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Следствием установлено, что летом 2023 года действующий на тот момент заведующий моргом организовал коррупционную схему по получению взяток от граждан за своевременную подготовку и выдачу тел умерших, а также предоставление сопутствующего комплекса ритуальных услуг. В качестве посредника он привлек подчиненного сотрудника. С сентября 2023 года по май 2024 года санитар морга передал от жителей Севастополя своему шефу взятки на общую сумму свыше миллиона рублей.

Расследование уголовного дела в отношении санитара отделения завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу. Материалы в отношении взяткодателей и основного взяткополучателя — заведующего отделением выделены в отдельные производства.