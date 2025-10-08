В ночь на 17 октября полгорода останется без воды

В связи с ремонтными работами на сетях городского водопровода с 22.00 16 октября до 10.00 (ориентировочно) 17 октября без воды останутся: Балаклава, Инкерман, Октябрь, ГРЭС, Штурмовое, Сахарная Головка, садовые товарищества в районе п.Дергачи, Ялтинского кольца, Молочной балки, часть домов на улицах Горпищенко, Жидилова, Индустриальная, Соловьева, Мельника, Бирюзова, Хрусталева, Коломийца, Лоцманская, Боцманская, Геловани, Лебедя, Хрюкина, Силаева, Токарева, пр.Острякова, Вакуленчука, Льва Толстого, Руднева, районы 5-7 км Балаклавского шоссе, Монастырского и Фиолентовского шоссе.