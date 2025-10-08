В Юхариной балке побороли заросли амброзии

Опасное растение было выявлено специалистами Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора. В августе местный житель обратился туда с жалобой, был проведен фитосанитарный мониторинг участка дороги с отбором проб образцов растений. Протокол исследования от 20 августа подтвердил наличие очага амброзии полыннолистной. В тот же день на дороге была установлена карантинная фитосанитарная зона.

Ликвидацию очага поручили ГБУ «Севастопольский автодор» — предприятию, которое занимается содержанием автомобильных дорог общего пользования в Севастополе.

Уничтожение амброзии было подтверждено фотоматериалами.

В большом количестве амброзия появилась в Севастополе несколько лет назад. При активном обновлении парков и скверов по нацпроекту «Комфортная городская среда» клумбы обновили завозным грунтом. Зараженный амброзией грунт используют при подсыпке во время ремонта дорог и тротуаров.

Пыльца амброзии вызывает аллергию: слизистые оболочки воспаляются, кожа начинает зудеть. Пик цветения приходится на август.

Если абмрозию просто скосить — эффект будет временный, а проблему это не решит. Сорняк нужно выдирать с корнем.