В Юхариной балке побороли заросли амброзии
На участке автомобильной дороги 67 Н-1468 — подъезд к аэродрому «Юхарина балка» Севатодор выполнил работы по ликвидации карантинного объекта — амброзии полыннолистной.
Опасное растение было выявлено специалистами Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора. В августе местный житель обратился туда с жалобой, был проведен фитосанитарный мониторинг участка дороги с отбором проб образцов растений. Протокол исследования от 20 августа подтвердил наличие очага амброзии полыннолистной. В тот же день на дороге была установлена карантинная фитосанитарная зона.
Ликвидацию очага поручили ГБУ «Севастопольский автодор» — предприятию, которое занимается содержанием автомобильных дорог общего пользования в Севастополе.
Уничтожение амброзии было подтверждено фотоматериалами.
В большом количестве амброзия появилась в Севастополе несколько лет назад. При активном обновлении парков и скверов по нацпроекту «Комфортная городская среда» клумбы обновили завозным грунтом. Зараженный амброзией грунт используют при подсыпке во время ремонта дорог и тротуаров.
Пыльца амброзии вызывает аллергию: слизистые оболочки воспаляются, кожа начинает зудеть. Пик цветения приходится на август.
Если абмрозию просто скосить — эффект будет временный, а проблему это не решит. Сорняк нужно выдирать с корнем.