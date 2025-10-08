Угнал мотоцикл и сжег

Злоумышленником оказался 14-летний житель Севастополя, который решил прокатиться на оставленном без присмотра транспортном средстве.

Установлено, что 17-летний студент припарковал во дворе многоэтажки свой мотоцикл стоимостью 185 тысяч рублей и отправился с друзьями на прогулку. Мимо проходил 14-летний подросток и решил прокатиться, но мотоцикл за завелся. Поэтому его пришлось откатить в малолюдное место.

Там парень пробовал различные способы запуска двигателя. Они не сработали.

Возвратить угнанное транспортное средство подросток побоялся, а чтобы избавиться от улик, поджег мотоцикл.

Оперативники ОМВД России по Ленинскому району по заявлению хозяина оперативно вычислили злоумышленника и задержали. Подростку грозит до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.