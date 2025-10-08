Сентябрьские ливни реки не наполнили

Осадки в Крыму в сентябре распределились крайне неравномерно. Основные ливни пришлись на 10 и 18-19 сентября и вылились в Алуште, Судаке и Феодосии и в бассейнах рек северного предгорья.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в бассейне реки Ворон у села Ворон под Судаком количество осадков было в 4,6 раз больше нормы; реки Ай-Серез у села Междуречье — в 3,1 больше нормы.

В низовьях рек Кача и Бельбек количество осадков оказалось в 2,2-4,6 раз больше нормы. А в среднем течении Качи, в бассейнах Альмы и Черная —– сентябрьские дожди оказались в пределах нормы. Днем 20 сентября у села Родниковое даже возобновился небольшой сток реки Черная.

Но общий итог гидрометеорологической обстановки выглядит грустно: за период с декабря прошлого года по сентябрь текущего на полуострове практически везде осадков было заметно меньше нормы. Верхнее течение реки Черной получило лишь четверть обычного объема воды, а остальные реки — максимум половину.

На начало октября общее количество запасов воды в водохранилищах Крыма составило весьма скромные 75 миллионов кубометров. Напомним, что в чрезвычайно маловодный 2020 год этот показатель в сентябре составлял 72 млн кубометров.

По ожидаемым погодным условиям и в октябре в бассейнах рек Крыма сохранится маловодный период — низкая межень.