Неизвестную древнеримскую крепость нашли на юго-востоке Крыма

«Ранее мы предполагали, что там что-то есть — какой-то археологический объект. И местные жители при сельхозработах, и мы находили древнюю керамику, но было невозможно понять, к чему она относится. А сейчас проведенные археологические разведки позволили нам убедиться: в этом месте находится крепость, укрепление римского времени. По всей видимости это будет новый памятник, в исследованиях которого примут участие волонтеры фонда «Археология»: он находится всего в 12 км от нашего базового лагеря. Это уникальная возможность для наших добровольцев принять участие в изучении настоящей древней крепости», — рассказал О.Марков.

Он уточнил, что крепость действовала в римский период. Ее башня, вероятно, была построена в начале I века до нашей эры и просуществовала около 100 лет. Оборонительное сооружение было частью масштабной системы пограничных укреплений Боспорского царства — государства, основанного на базе греческих колоний по обоим берегам Керченского пролива.

«Стоит отметить стратегическое месторасположение крепости. С одной стороны, оно позволяет вести наблюдение за окрестными землями. <...> Система укреплений в тот период предполагала, что крепости находятся в прямой видимости друг от друга, чтобы оперативно — для своего времени — обмениваться сигналами, передавать информацию о нападениях врага и, в случае необходимости, приходить на помощь соседнему форту. С другой, открывается прекрасный вид на акваторию — Керченский пролив видно почти на всей протяженности, вплоть до Крымского моста», — отметил собеседник агентства.

Крепость обнаружена Южнобоспорской археологической экспедицией Института археологи Крыма и Института археологии РАН под руководством Дениса Бейлина и Ирины Рукавишниковой, в связке с которой фонд проводит раскопки в этой же местности — на расположенном неподалеку могильнике Кыз-Аул.

Толщина вскрытого в этом году участка стены внешнего периметра оборонительных построек не менее метра, толщина стен башни, которая представляла собой ядро комплекса, достигала двух метров. Уже понятно, что комплекс представляет собой прямоугольную в плане башню, окруженную внешним периметром стен, к которому с востока и юга пристроен комплекс жилых и хозяйственных построек — это удалось установить по информации, полученной из разведочных шурфов, и по рельефу местности. Общая площадь укрепления оценивается не более, чем в тысячу кв. м, комплекс построек — не более 700 кв.м. Стены, вероятно, были основательно разобраны при строительстве более поздних поселений.

О Боспорском царстве

Боспорское царство — античное государство, которое было основано греческими переселенцами более 2,5 тысячи лет назад на обеих сторонах Керченского пролива. Столицей Боспора был Пантикапей (современный город Керчь), крупные города — Фанагория, Гермонасса (современный город Тамань) на Таманском полуострове; Феодосия, Тиритака, Нимфей на Керченском полуострове; Горгиппия (современный город Анапа). В IV в.н.э. греков с территории Таманского полуострова изгнали воинственные племена гуннов.