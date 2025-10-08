Накопить и приумножить: как правильно одолжить деньги банку

У вас появились сбережения или вы решили накопить на крупную покупку? Не только сохранить деньги, но и получить за это проценты можно, если оформить банковский вклад.

Банковский вклад (депозит) — это то, что гарантировано и надежно сохранится. Ведь он застрахован государством и уцелеет (кстати, вместе с начисленными процентами) даже при банкротстве банка.

Для начала определитесь, на что вы копите, как долго планируете это делать и какие условия вам важны. После этого приступайте к деталям. Каким? Рассказывает и.о. руководителя Отделения Севастополь Центрального банка Российской Федерации Виталий Сидоренко.

— Сразу же обращаю внимание на то, что не все банки могут оказывать населению услугу по открытию депозитов. Право на это имеют лишь участники системы страхования вкладов. На сайте Агентства по страхованию вкладов можно проверить, есть ли там выбранный вами банк. Если все хорошо — выбирайте вид вклада.

Считаете, что сбережения могут понадобиться довольно быстро? Тогда ваш вариант — вклад до востребования. С него вы сможете снять деньги в любой момент, и проценты не сгорят. Но ставка будет низкой.

Если планируете копить подольше, присмотритесь к накопительному счету. Проценты будут выше, и суммы можно снимать, когда угодно.

Ваше накопление привязано к определенной дате? Оформите срочный вклад на фиксированный период: три, шесть, девять месяцев, один, два или три года. Чем дольше — тем выгоднее по процентам.

Вклад вы можете пополнять — например, с каждой зарплаты, или снимать деньги при необходимости. Но имейте в виду, что самые выгодные ставки — у вклада без пополнения и снятия.

Эксперт регулятора уточняет, что, какой бы вклад вы ни открыли, банк вернет вам деньги по первому требованию. Но, если решите закрыть депозит раньше, чем закончится срок вклада, проценты будут пересчитаны по минимуму, то есть по ставке до востребования. В итоге вы вернете то, что положили, и небольшие начисления.

И о защите вложенных денег. При отзыве лицензии у банка государство гарантирует клиенту компенсацию вклада в пределах 1,4 млн рублей с одного продукта. В особых случаях страховка достигает 10 млн рублей — например, если деньги лежали на счете эскроу для покупки недвижимости.

Помните: принесли деньги в банк — внимательно изучите договор, не бойтесь быть дотошными и уточнять непонятное. Потому что финансы — это всегда про то, что лучше перестраховаться и знать свои права.