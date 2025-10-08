Начали консервировать фонтаны на зиму

В отличие от продолжающегося до 15 октября купального сезона, севастопольские фонтаны поспешили отключить на зиму уже 6 числа.

Почистить и проверить

В теплый октябрьский денек севастопольским журналистам предоставили возможность посмотреть, как происходит отключение на примере фонтана у здания ТЦ «Диалог». Там сейчас ведутся активные работы в технологическом помещении под чашей фонтана. Кроме того, производится мойка чаши уже неработающего фонтана.

Оказалось, что процесс консервации непростой и занимает не менее месяца-полутора.

Как рассказал инженер ООО «Зеленый проект» Александр Велиготский, в работы по консервации входит отключение автоматического наполнения воды в фонтане, промывка песочных фильтров, чистка фильтрационных насосов, промывка трубопроводов системы фильтрации и основных трубопроводов. После этого вода сливается из всех агрегатов, песочных фильтров и из всех иных систем, поддерживающих обычную работу фонтана.

— Далее арматура переводится в положение зимнего режима, проверяется работа систем вентиляции и отопления, производится чистка и мойка под высоким давлением чаш фонтанов, уборка и чистка технических помещений, перевод энергетических систем и отключения шкафов питания основных насосов, с переводом их на зимний режим, — уточнил А.Велиготский.

Он также сказал, что консервация фонтанов никак не зависит от температуры окружающей среды и атмосферного давления, зато строго прописаны параметры содержания внутренних помещений: в зимнее время температура в техническом помещении поддерживается на уровне +15...+18 градусов, при относительной влажности до 60%.

Он также добавил, что отключение всех фонтанов и уход в консервацию производится одновременно, но слив воды и уборка выполняется последовательно.

Закрыть нельзя продлить

По словам и.о.заместителя губернатора Максима Ковалева, отключение и консервация фонтанов производится по указанию главы города, завершить работы планируется в течение месяца или даже раньше. Всего в городе 29 фонтанов, из них 19 находятся в Гагаринском районе, два — в Нахимовском, шесть — в Ленинском, по одному — в Балаклаве и в Каче.

— Это плановое мероприятие, оно не привязано к температуре, и связано исключительно с наступлением осенне-зимнего периода. Работа технически не сложная, но требует внимания и аккуратности, — отметил М.Ковалев.

На предложение о продлении срока работы городских фонтанов, чиновник пообещал принять это пожелание к сведению. Правда, с оговоркой: «Чем точнее мы будем соблюдать выполнение всех графиков, тем фонтаны будут работать качественнее и красивее».