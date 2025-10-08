На проспекте Гагарина установят бюст адмирала Балтина

Бюст предполагается разместить в небольшом сквере на пересечении пр.Гагарина и ул.Героев-подводников, где прежде стояла советская крылатая ракета. Вокруг бюста предполагается создать благоустроенное пространство. Однако рассмотрение этого этапа проекта члены арх-худсовета решили перенести на следующее заседание.

Сам проект на заседании представил председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов-подводников» капитан первого ранга в отставке Виталий Манторов, по словам которого, увековечивание памяти адмирала Э.Балтина особенно актуально именно сейчас.

Бюст — из бронзы, постамент — из гранита

Как писала «Севастопольская газета», предлагаемый бронзовый бюст адмирала представляет собой трехметровый монумент, с постаментом, облицованным гранитом. Примерно посредине постамента — полка для цветов. По словам В.Манторова, бюст изготовлен два года назад на пожертвования москвичей, севастопольцев и питерцев. В настоящее время он хранится в мастерской севастопольского скульптора Суханова.

Автор самого бюста — молодой севастопольский скульптор Мавра (Маргарита Акимова). Бюст предполагается расположить лицом к проспекту Гагарина.

По заявлению В.Манторова, проект поддержан Гагаринским муниципалитетом и командующим Черноморским флотом.

Замечания по бюсту все-таки были высказаны: постамент нужно уменьшить до 1,7 метра, окончательно определиться с цветом гранита, опустить полку для цветов ниже. И вообще, бюст, как произведение монументального искусства, нуждается в согласовании в департаменте культуры.

О благоустройстве сквера — отдельно

Что касается сквера, то сейчас он имеет заброшенный вид. Пространство вокруг бюста предлагается выложить тротуарной плиткой с проведением в порядок существующего озеленения. При общем одобрении проекта он вызвал вопросы и замечания. Прозвучали предложения развернуть ось памятника, чтобы он не оказался спиной к улице Героев-подводников. Еще одно предложение — переместить памятник чуть выше и «сгладить тропиночную сеть».

Принципиальный вопрос — отказ от использования светильника на солнечных батареях, как не функционального, не практичного в использовании и не эстетичного. Вместо этого было предложено предоставить решение вопроса освещения Горсвету.

— Мы готовы высказать все пожелания и принять помощь, чтобы претворить наш проект в жизнь, — отреагировал на замечания В.Манторов.

В ответ прозвучало предложение разделить проект на два этапа: установку бюста и благоустройство сквера. Тем более, что собранных средств хватит только на бюста.

Благоустройство же территории с освещением и скамейками, а также организацией улично-дорожной сети поручить департаменту городского хозяйства. Присутствовавшая на заседании и.о.директора этого департамента Наталья Гуляева пообещала найти в этом вопросе точки взаимодействия с ветеранами и даже выехать и обсудить вопрос на месте.