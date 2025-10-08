Маршруты и тропы «Заповедного Крыма» посещать можно

С 3 октября 2025 года снят запрет на посещение 14 экологических троп и туристских маршрутов: «Ялтинский горно-лесной» «Алупка-Исар», «Биюк-Исар», «К Бирюзовому озеру», «Курчатовская тропа», «Массандровская тропа», «Никитская расселина», «Тропа Палласа», «Чертова лестницa», «Еврейская тропа», «Плато Ай-Петри», «Бабу-Корыто», «Сиготур», «Гурзуфская дорогa», «Уч-Кош». Все они находятся на территории государственного природного заповедника «Ялтинский горно-лесной». О снятии ограничений сообщается на официальном сайте ФГБУ «Заповедный Крым».

Кроме того, обращается внимание, что туристские маршруты «Штангеевская тропа», «Кореизская тропа», «Боткинская тропа», «Таракташская тропа», «Иограф», «Шаан-Кая», расположенные на территории государственного природного заповедника Ялтинский горно-лесной, открыты для посещения только организованными туристскими группами, в сопровождении инструктора-проводника, на основании заключенных договоров.

Остаются закрытыми ГПЗ «Опукский», с пометкой «по независящим от объединенной дирекции причинам» и ГПЗ «Казантипский», где самостоятельно можно посетить маршрут «Берег каменных крокодилов».

Особо напоминается, что при планировании посещения маршрутов «Заповедного Крыма», предварительно необходимо оформить разрешение.