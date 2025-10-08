Леса Крыма открыли для людей и автомобилей

Инициатива связана с улучшением пожарной обстановки в лесах. При этом на территории Крыма продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрещено разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с использованием открытого огня в лесах и природных экосистемах, на прилегающих к ним территориях, включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, проведение сельхоз палов и газосварочных работ.

При обнаружении лесного пожара звоните в крымскую региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства по тел. +7(978) 000-01-92 или по единому номеру 112.

Сохраняйте бдительность и соблюдайте правила пожарной безопасности в лесах!

Напомним, что в Севастополе решение об отмене введенного в апреле особого противопожарного режима принято 2 октября.