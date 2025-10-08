Фигурант дела о подготовке взрыва моста в Севастополе осужден на 15 лет

Житель Севастополя, готовивший по заданию украинских спецслужб подрыв железнодорожного моста на территории города, осужден на 15 лет лишения свободы,

«Приговор: 15 лет лишения свободы, с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части — в колонии строгого режима, и последующим ограничением свободы на 1 год, со штрафом 50 тыс. рублей», — сообщили ТАСС в УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.

Уточняется, что по заданию Службы безопасности Украины мужчина должен был совершить теракт. «По заданию куратора из СБУ мужчина изъял из тайника взрывчатые вещества и взрывные устройства, при помощи которых он должен был совершить террористический акт — подрыв железнодорожного моста на территории Севастополя», — говорится в сообщении.

Приговор ТАСС подтвердили в Южном окружном военном суде.

Подробности дела

Установлено, что 51-летний мужчина был завербован в интернет-мессенджере сотрудником СБУ для выполнения разведывательных заданий — сбора данных об объектах Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированных в городе, а также объектах транспортной инфраструктуры с целью совершения терактов. Взрыв моста должен был нарушить перевозки военных грузов.

Из тайника он достал самодельное взрывное устройство с зарядом гексогена массой около 1,2 кг, три брикета взрывчатого вещества на основе гексогена массой 1,7 кг, три кумулятивных заряда массой более 2 кг, восемь электродетонаторов, четыре исполнительных устройства и четыре электронных передатчика. Позднее все это было обнаружено у него дома в ходе оперативных мероприятий и изъято.

Уголовное дело было квалифицировано по статьям «Государственная измена» и «Приготовление к совершению террористического акта».

«Кроме того, подсудимый завербовал своего знакомого, который также осуществлял сбор в интересах СБУ данных о расположенных в регионе объектах ПВО для использования при нанесении ракетных ударов. Уголовное дело в отношении завербованного мужчиной сообщника по статье о государственной измене в настоящее время рассматривается в Севастопольском городском суде», — добавили в управлении.