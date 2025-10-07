Уходили на больничный 57 тысяч раз

Отделение Соцфонда России по Севастополю с начала 2025 года оплатило жителям региона свыше 57 тысяч электронных листков нетрудоспособности на сумму 637 миллионов рублей. Пособия получили более 45 тысяч человек.

Пособие по временной нетрудоспособности назначается работающим застрахованным гражданам. Кроме того, право на пособие имеют индивидуальные предприниматели (адвокаты, нотариусы), добровольно вступившие в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и уплатившие страховые взносы в предыдущем календарном году. Например, на оплату больничного в 2025 году имеют право индивидуальные предприниматели, которые уплатили страховые взносы в 2024 году.

«Получать больничные могут и граждане, которые работают по договорам гражданско-правового характера. Оплата в текущем году положена при условии, что в 2024 году работник имел заработок не менее 230904 рубля за год», — отметила управляющий Отделением СФР по Севастополю Елена Гайворонская.

Первые три дня больничного оплачиваются из средств работодателя, последующие — за счет средств Отделения СФР по Севастополю. При уходе за больным членом семьи, например, за ребенком — пособие за весь период выплачивается за счет средств регионального Отделения СФР.

Сумма выплаты рассчитывается исходя из среднего заработка гражданина за предыдущие два года, страхового стажа и количества дней по больничному листу. При стаже менее пяти лет пособие составит 60% среднего заработка, при стаже от пяти до восьми лет — 80%. Если стаж 8 и более лет, размер пособия — 100 % среднего заработка, но не больше максимальной суммы (5673,97 рубля в день). В случае ухода за больным ребенком до семи лет (включительно) пособие выплачивается в размере 100% заработка вне зависимости от стажа родителя. При стаже менее шести месяцев пособие будет выплачиваться в размере МРОТ за полный календарный месяц.

Информация об открытии больничного листа, продлении, закрытии и размере выплаты доступна севастопольцам в личном кабинете на портале Госуслуги.

Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня представления работодателем сведений, необходимых для назначения и выплаты пособия.

На 1 января в Севастополе, по данным Крымстата, проживало 558302 человека.