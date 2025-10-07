Рассказали, как действовать в случае воздушной тревоги

В рамках месячника гражданской обороны занятия с учениками 10-а класса провел специалист учебно-методического отдела (УМО) спасательной службы Севастополя полковник Евгений Писяч. 40-минутный урок вместил в себя информацию, которая ребятам уже хорошо знакома и ту, о которой они услышали впервые. Далеко не все знали о существовании в городе Спасательной службы, которая, как выяснилось, имеет четыре подразделения: поисково-спасательный отряд на водных объектах, поисково-спасательный отряд в горной и лесной местности, пожарно-спасательный отряд в сельской местности, а также УМО.

Оказалось, что в УМО учатся все руководители города, там же готовят будущих спасателей. Приобщиться к этой славной когорте пригласили и сегодняшних слушателей: «Требования жесткие, зарплата хорошая!»

После вводной информации лектор перешел к основной теме урока, разложив на первой парте средства индивидуальной защиты. А далее состоялся детальный разговор об основных угрозах и опасностях для населения и территорий. Они бывают природного, техногенного, биолого-социального, террористического и военного характера. В результате такого перечисления у ребят сразу сложилось четкое понимание, какой из видов угроз представляет на сегодня реальную опасность для населения страны.

— Буквально сегодня со стороны ВСУ было запущено на территорию России более двухсот беспилотников, которые наши Вооруженные Силы успешно уничтожили, — сообщил школьникам Е.Писяч.

Он напомнил, что в Севастополе продолжает действовать режим среднего уровня реагирования. Для гражданского населению это означает обязательную подготовку в области гражданской обороны, в том числе по оповещению при возникновении экстренной опасности.

Для наглядности лектор включил принятый в РФ единый сигнал опасности «Внимание всем! Воздушная тревога!» Он звучит во время реальной угрозы из всех громкоговорителей в городе. Потом прозвучал дополнительно введенный в Севастополе сигнал оповещения «Ракетная опасность. Баллистика!»

Большая часть прозвучавшей на уроке информации для школьникам была не нова, однако о введении нового сигнала «Морская опасность!» они узнали впервые. Актуальность этого сигнала сохраняется еще и в связи с продолжающимся в Севастополе купальным сезоном. При этом сигнале нужно немедленно выйти из воды на берег в укрытие.

Не стало лишней для школьников информация об опасности суббоеприпасов, содержащих порой 400-500 осколочных элементов, о действиях в случае, если воздушная тревога застала на улице и поблизости нет бетонного укрытия.

Практическую часть лектор оставил на конец урока, разрешив ребятам опробовать средства защиты: противогазы, которые бывают изолирующими и фильтрующими, а также другие аппараты для защиты органов дыхания.

Для детей до полутора лет имеется соответствующее оборудование, это так называемая камера защитная детская «Шанс».

Для большей наглядности двое учениц согласились изобразить молодых мам: по инструкции они сначала удалили заглушку фильтра, затем открыли камеру и выдвинули до упора сумку-переноску, уложили туда условного ребенка — куклу Антонину, совместили края входного отверстия камеры, плотно завернули на 3-4 оборота, застегнули застежку «фастекс» и наполнили камеру воздухом с помощью насоса, надели самоспасатель, продолжая накачивать воздух в камеру ручным насосом, и быстро покинули опасную зону.

Вслед за девочками, ребята также приступили к практической части занятия: начали примерять противогазы.

И пусть соседи по парте реагировали на их преображения смехом, главное, чтобы все эти навыки в реальной обстановке ребятам никогда не пригодились.

Как рассказал после урока Е.Писяч, подобные открытые уроки проходят во всех городских школах, а также детских садах.

— Доводим новые требования, новые сигналы, которые принимаются в городе Севастополе. Этот наш опыт перенимают в других регионах, — прокомментировал Е.Писяч.