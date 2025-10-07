На развязке ПОР-Вакуленчука заменили светофоры

Теперь сосна не будет загораживать водителям их видимость.

В департаменте транспорта напомнили, что на обочине дороги по направлению от ул.Вакуленчука к пр.Октябрьской революции растет краснокнижная сосна, которая частично перекрывают обзор, что создает аварийные ситуации на развязке. Ранее планировалось обрезать ветки дерева, чтобы обеспечить обзор всех секций светофора. Для этого было подано соответствующее заявление в федеральный орган — Росприроднадзор. Однако разрешение департамент не дождался.

Поэтому было принято решение заменить три светофорных объекта – один слева от проезжей части и два над ней. Светофоры типа Т.2 заменили на тип Т.1.лк — с дополнительной левой секцией. Это позволит водителям своевременно видеть сигналы светофорного регулирования.

Департамент обещает, что новые светофоры заработают до конца недели: сейчас ведутся пусконаладочные работы.