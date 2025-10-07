На проект реконструкции гидроузла дают 834,5 миллионов рублей

На рабочей встрече глава Минстроя России Ирек Файзуллин и губернатор Севастополя Михаил Развожаев обсудили реализацию ключевых проектов в городе-герое и работу по поддержке исторических регионов.

Как сообщил М.Развожаев, предметом разговора был ход строительных работ на больнице скорой помощи и онкологическом диспансере, децентрализация системы теплоснабжения и комплексное развитие систем водоотведения.

«Обсудили также реконструкцию водопроводного узла ВУ-3 с увеличением производительности до 200 тысяч кубометров в сутки и модернизацию системы водоснабжения со строительством новых объектов транспортировки воды Балаклавского, Ленинского и Нахимовского районов. Нам одобрили заявку на получение казначейского инфраструктурного кредита в сумме 834,5 миллионов рублей на выполнение проектно-изыскательских работ», — написал губернатор в соцсетях.

Еще один из вопросов повестки — поддержка исторических регионов России. Севастополь шефствует над Мелитополем. «Идет активное восстановление и строительство инфраструктурных объектов. В этом году мы планируем завершить работы на 15 объектах, большая часть которых — критически важная коммунальная инфраструктура», — доложил губернатор.

Напомним, что в сентябре о выделении Севастополю казначейского инфраструктурного кредита в 834 млн рублей сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Было принято решение о выделении дополнительных денег на водозабор: на модернизацию системы водоснабжения Севастополя с учетом растущего интереса, дополнительных туристов и развития жилищного строительства. Мы поддержали это решение и обсудили, как дальше его реализовывать», — объяснил М.Хуснуллин.

В 2022 году на Днях Севастополя в Совете Федерации губернатор объявил, что на модернизацию третьего гидроузла нужно 10,5 млрд рублей. Город надеется получить на это федеральную поддержку,

«Это ключевой гидроузел, который осуществляет подачу воды в город из речки Черная, которая питается от водохранилища. Сегодня у нас мощности позволяют подавать 120 тысяч кубических метров воды. <...> С учетом роста города, численности, водопотребления <...> необходимо модернизировать ключевой третий гидроузел, чтобы он мог подавать до 160 тысяч кубометров», — объяснил задачу М.Развожаев.

Теперь же говорится о производительности гидроузла в 200 тысяч кубометров в сутки.