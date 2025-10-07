На автовокзале меняют асфальт

В настоящее время на севастопольском автовокзале АО «Севгорстрой» ведет ремонт асфальтобетонного покрытия. Территорию разделили на две части и огородили для безопасности пассажиров.

Сейчас работы ведутся на части со стороны заезда автобусов. Уже полностью снят асфальт и перекладываются бордюры. Зону, по которой передвигаются пассажиры, обещают выложить плиткой.

— Во время дождей центральную часть автовокзала затапливает. Сейчас будут сделаны специальные углы, чтобы дождевая вода туда уходила и не было подтоплений. Кроме этого территория будет приспособлена для передвижения маломобильных граждан и людей с объемным багажом. В некоторых местах мы понизим бордюрный камень и сделаем проходы доступными, — рассказал директор ГУП «Севэлектротранс им.Круподерова» Денис Будыш. В ведении этого госпредприятия сейчас находится автовокзал Севастополя.

Завершить работы планируют к 1 декабря.