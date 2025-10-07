Керчанин стал жертвой мошенников, предлагавших интимные услуги

В отдел полиции обратился 20-летний житель города Керчи. Молодой человек зашел на сайт, предлагающий интимные услуги, и выбрал анкету девушки. Связавшись с посредником, он получил инструкцию: перевести оплату через службу быстрых платежей, после чего ему должен был быть предоставлен адрес исполнительницы услуг.

После первого перевода неизвестный абонент запросил дополнительную сумму в качестве страховки. Заказчик получил симферопольский адрес и прибыл туда. Но дверь ему не открыли. Несмотря на это, он продолжил общение и, уже вернувшись в Керчь, совершил еще одну транзакцию. Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

Схема оказалась типичной: злоумышленники размещают фейковые анкеты, ведут переписку, получают оплату — и исчезают. По результатам проверки возбуждено уголовное дело по статье мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым

Полиция напоминает: обещания конфиденциальности и быстрого результата — один из признаков мошенничества. Не доверяйте сайтам и объявлениям, предлагающим услуги без официальной регистрации и прозрачных условий. Не переводите деньги незнакомым лицам, особенно если речь идёт о предоплате.

Если вы стали жертвой обмана — незамедлительно обращайтесь в полицию или по телефону 102.