Вместо магазина фабрики Нины Ониловой будет Сбербанк

В нежилом здании 1950-го года постройки на ул.Айвазовского, 3, разместится вип-отделение Сбербанка. План капитального ремонта здания утвердили на заседании Архитектурно-художественного совета Севастополя 3 октября.

Здание расположено на земельном участке общей площадью 3645 кв.м, с видом разрешенного использования «предпринимательство».

Это советский неоклассицизм — ампир середины 20 века. Здание не имеет статуса объекта культурного наследия, что не исключает его значимости для формирования облика центральной части города. В частности, здание примечательно тем, что попало в фильм «Офицеры». Именно поэтому все члены Арххудсовета решительно заявили о необходимости сохранения его внешнего облика.

Как выяснилось, капремонт предусмотрен без увеличения объемно-пространственных характеристик здания, площади застройки, высоты этажности и с минимумом отделки фасада. Планируется отремонтировать штукатурный слой фасадов, не меняя архитектурно-декоративных элементов, с последующей покраской в цвет «слоновая кость» или в кремово-белый.

Кроме того, предполагается заменить оконные блоки на окна из алюминиевого профиля, обновить входные двери, двери эвакуационных выходов, цокольного и первого этажей. Кондиционеры с фасадов уберут и выведут новую систему кондиционирования на торец здания со стороны двора.

Изменения коснутся ступеней входной группы основного входа, навеса над главным входом первого этажа, который теперь будет из закаленного стекла. Также поменяют фасадные светильники, систему наружного водостока и существующее ограждение балкона второго этажа со стороны двора.

Кровельное покрытие заменят на аналогичное из профилированного листового материала красного цвета. Последнее, к слову, вызвало критику с рекомендацией использовать фальц.

В процессе обсуждения члены арх-худсовета высказали еще несколько замечаний. Так, они рекомендовали максимально приблизить цвет фасада к оттенку соседних зданий на ул.Айвазовского. Не одобрили эксперты и предлагаемый цвет оконных рам: сейчас они белые, но хорошо бы сделать их под дерево — коричневыми. Замечания коснулись и фонарей у здания, которые должны быть стилизованными старинными, а не современными неоновыми.

В итоге остановились на однотонном светлом фасаде, кровле из терракотового фальца, как в 1950-х годах, козырьках из кованного металла.

— Мы согласовали капитальный ремонт в существующих параметрах. Они не меняются, фактически новый заказчик планирует просто почистить здание, убрать элементы, которые пришли в негодность, в том числе водосточную систему. Потому что она смонтирована сейчас ненадлежащим образом. Ее нужно убрать и сформировать заново. По сути это будет просто приведением облика здания к первоначальному, — прокомментировал итоги обсуждения и.о.заместителя губернатора Максим Жукалов.