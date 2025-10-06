В Балаклаву вложат внебюджетных инвестиций на 40 млрд рублей

Более 1,2 тысяч номеров появится в гостиницах, которые планируется до 2030 года построить в районе Балаклавской бухты Севастополя, где создается яхтенная марина, сообщили в правительстве региона.

«Проект направлен на комплексное развитие и благоустройство большой прибрежной территории, где органично соединятся рекреационная, жилая и деловая части, а современные технологии комфорта дополнят уникальную природу и целебный воздух морского побережья. Планируемый объем внебюджетных инвестиций по локации составит порядка 40,7 млрд рублей и будет создано 1989 рабочих мест. Общее количество номеров в объектах, реализуемых до 2030 года — 1253», — говорится в ответе на запрос ТАСС.

По данным на нынешний сентябрь, в профильном реестре от Севастополя зарегистрировано 90 средств размещения на 3053 номеров в сумме.

Отмечается, что сейчас в регионе стремятся заранее проработать проекты, которые в будущем будут способствовать развитию именно в точках роста его туристического потенциала.

«Реализуемый проект станет точкой роста Балаклавы и даст мультипликативный эффект развития смежных отраслей экономики города Севастополя, что позволит создать рабочие места не только в самих кластерах, но и в обеспечивающих его жизнедеятельность предприятиях. Реализация проекта позволит повысить стандарты гостеприимства в Севастополе, что положительно отразится на уровне предоставляемых услуг в сфере туризма в регионе», — уточняется в сообщении.

В правительстве напомнили, что крупный туристический кластер в Балаклавской бухте создается в по федеральному проекту «Пять морей и озеро Байкал» национального проекта «Туризм и гостеприимство», куда Севастополь был включен по поручению президента РФ Владимира Путина.

О яхтенной марине

Яхтенную марину создают при координации Минстроя РФ по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». По контракту предусмотрены реконструкция и строительство причальной инфраструктуры, современной инфраструктуры для обслуживания яхт в прибрежной зоне, создание благоустроенной набережной. Строители планируют обустроить стоянку для 613 судов международного уровня, заправочные станции на воде и локальную очистную систему. Увеличится и улучшится прибрежная территория — появятся велодорожки и дополнительные места отдыха.

В июле губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что работы завершены на 50%.