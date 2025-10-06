Полиция решила действовать на упреждение

В Севастополе полицейские провели комплекс мероприятий по предупреждению краж велосипедов, мопедов и средств индивидуальной мобильности.

Весь сентябрь проводились целевые мероприятия по профилактике и раскрытию краж двухколесной техники, сообщила пресс-служба УМВД России во Севастополю. Масштабная проверка охватила различные районы города. Полицейские проверили четыре сотни транспортных средств — 96 мопедов, 228 велосипедов и 72 средства индивидуальной мобильности; тщательно обследовали 38 объектов торговли, включая пункты приема металлолома, ломбарды и рынки по продаже бывших в употреблении вещей. Нарушений законодательства не зафиксировано, похищенного имущества не обнаружено.

Одновременно сотрудники полиции отработали 77 граждан, в том числе лиц, ранее судимых за имущественные преступления. В результате мероприятий полицейским удалось раскрыть три кражи двухколесного транспорта, совершенные на территории города. Установлены подозреваемые, по фактам краж возбуждены уголовные дела.

Полиция Севастополя напоминает гражданам о необходимости соблюдения простых, но эффективных правил безопасности: рекомендуется использовать надежные противоугонные средства, специализированные охраняемые стоянки, сохранять документы и фотографии транспортных средств. При возникновении любых непредвиденных ситуаций или фактов краж следует незамедлительно обращаться по телефону 102.