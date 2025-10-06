Площадь кладбищ увеличат

Мест для захоронения на территории Севастополя не хватает, поэтому кладбище «Кальфа» расширят, а на Мекензиевых горах появится еще одно. Соответствующий документ принят 2 октября на заседании правительства города.

— Мы увеличиваем площадь кладбищ на 5-м километре Балаклавского шоссе и вносим новое кладбище — это уже, наверное, третья очередь на Мекензиевых горах. В связи с острым дефицитом мест для захоронения на территории Севастополя, — сообщила на заседании и.о.директора департамента городского хозяйства Наталья Гуляева.

Позднее она сообщила «Севастопольской газете», что речь идет об увеличении площади на 5-м километре на 6 га, а на Северной стороне, в районе Мекензиевых гор — на 33 га.

— На заседании правительства мы включали в реестр новые очереди: по 5-му километру — вторая очередь, по Мекензиевым горам — третья очередь, — объяснила Н.Гуляева.

Как дополнил и.о.заместителя губернатора Максим Жукалов, по данным территориям проводились общественные обсуждения, земельные участки были сформированы с учетом нормативных границ санитарно-защитных зон.

По заверению Н.Гуляевой, на обоих участках никаких захоронений пока не производится.