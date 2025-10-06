Ученые из России и еще пяти стран обсудят в понедельник новейшие исследования в области морских наук в Севастополе на всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Понт Эвксинский-2025», сообщили ТАСС в пресс-службе Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) РАН.

«6 октября в ФИЦ ИнБЮМ стартует XIV Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием для молодых ученых «Понт Эвксинский-2025». Участие в конференции примут около 100 специалистов из 49 организаций России (от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сочи), Тайваня, Гвинеи, Бразилии, Никарагуа и Азербайджана», — уточнили в пресс-службе.

По данным института, иностранные участники выступят с докладами как очно, так и в онлайн-формате. Так, на пленарной сессии с докладом «Влияние различий водных масс внутри и вне вихрей на рост и смертность прокариот в тропической части Тихого океана» выступит профессор Ань-И Цай из Института морской среды и экологии Национального Тайваньского университета океана, а его коллеги расскажут еще о нескольких исследованиях, в том числе о влиянии микропластика на образование морского снега и его погружение во внутренние слои океана.

Среди докладов, которые будут представлены во время различных секций, результаты генетического анализа основных сортов кофе, возделываемых в Никарагуа, Тарина Дениса Суасо Убиеты из Национального автономного университета Никарагуа, исследование одного из аспектов адаптации животных к экстремальным условиям от профессора Университета Бразилиа Марсело Эрмес-Лимы и другие.

Конференция будет работать по восьми направлениям, включая секцию Малой академии наук для школьников. В программе также пленарное заседание, проведение двух круглых столов и Школы молодых ученых по молекулярной генетике.

Мероприятие посвящено 185-летию со дня рождения биолога, одного из основоположников эволюционной эмбриологии и физиологии Александра Ковалевского и выдающегося зоолога Василия Ульянина, оно продлится до 11 октября.

Международное сотрудничество

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крымский полуостров зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны блокируют появление любой позитивной информации о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом.

Однако иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, спортивных соревнованиях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.