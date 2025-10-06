К концу октября проблему с топливом решат

«Процесс будет проходить в три этапа. До 10 октября количество автозаправочных станций, на которых топливо имеется в свободной продаже, и норматив 20 литров в одни руки в сутки сохранятся. С 10 октября количество АЗС, где топливо имеется в свободной продаже и отпускается по установленному нормативу, будет увеличено. С 20 октября число таких АЗС дополнительно возрастет. Полностью потребность региона в светлых нефтепродуктах должна быть покрыта к концу месяца», — проинформировал Глава Крыма.

С.Аксенов уточнил, что план выверен и согласован с федеральными органами власти — после консультаций с заместителем председателя Правительства РФ Александром Новаком и Министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым, а крымчанам нужно «отнестись к ситуации с пониманием и набраться терпения».

Перебои с бензином начались на заправках Республики Крым и Севастополя в августе, ситуацию удалось стабилизировать, введя лимит — 30 литров в машину или канистру. В Севастополе лимит сохранился, в Крыму ужесточили до 20 л. Также цены на топливо заморожены на ближайший месяц.