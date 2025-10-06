Готовят спектакль о непобедимом адмирале

Это уже не первая постановка театра, в рамках цикла «Потомству в пример». Ранее были поставлены спектакли об адмирале Лазареве, Нахимове и других севастопольских героях. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурный инициатив. Идея поставить спектакль именно сейчас связана с годом Защитника Отечества, а также знаковой датой — 280-летием со дня рождения Федора Ушакова.

Автор пьесы — заведующий литературно-драматической частью СевТЮЗа Игорь Азаров, режиссер — заслуженный артист города Севастополя Владимир Соловьев, в чьей постановке на сцене СевТЮЗа уже идут спектакли «Марусино сердце», «Море Лазарева», «Приключения капитана Врунгеля», «Секунда сомнения».

О том, каким будет новый спектакль, В.Соловьев поделился с «Севастопольской газетой».

— Это рассказ об одном годе жизни Федора Ушакова, 1791-м. Именно в тот год произошло последнее сражение русско-турецкой войны 1787-1791 гг. между флотами России и Османской империи. Русский флот под командованием контр-адмирала Ушакова сразился с превосходящим по силе соединенным турецко-алжирским флотом и одержал решительную победу.

— То есть, спектакль об этой военной победе?

— Такова историческая канва спектакля. На самом деле, в постановке рассказывается о личности адмирала Федора Ушакова и других военачальниках, а также о времени, полном дворцовых интриг, сопровождавшихся написанием жалоб и доносов друг на друга. Но Ушаков в этом никогда не участвовал и всегда писал, что не хочет, чтобы его имя порочили. Он всю свою жизнь был набожным человеком и никогда не был замечен ни в каких дрязгах. Как военачальник, он всегда берег своих подчиненных, а потери за 43 сражения составили всего 500 моряков.

Матросы боготворили Ушакова, турки считали его колдуном, считая, что он управляет ветром, туманом и всем остальным.

— На сцене появляются и другие исторические персонажи. Не много ли их?

— Героями спектакля также являются Григорий Потемкин и Дмитрий Сенявин. Все они жили в одно время и были тесно связаны государевой службой. Сенявин был адъютантом Потемкина, а сам князь покровительствовал Ушакову. Он ценил его и всячески ограждал от дворцовых интриг.

— Однако, как известно, между Сенявиным и Ушаковым были принципиальные противоречия...

— И об этом тоже идет речь в спектакле. Мы не стали рафинировать образы обоих, и показали их живыми людьми.

Сюжет строится на приключении двух подростков из нашего времени. Действие начинается на современной площади Ушакова в Севастополе, откуда герои по воле некого встреченного ими историка Игоря Васильевича организует чудо попадания в 18 век.

Сценография останется такой же, как на репетициях, мы будем ее делать, в основном, светом. Я считаю, что все должно быть лаконичным и суровым, как на корабле. Светом отбиваем отдельные участки: это может быть верфь или, например, матросский кубрик.

— А костюмы?

— Костюмы будут историческими. У самого Ушакова и у всех офицеров и даже у подростков.

— Когда премьера?

— 10 октября, в этот день покажем три спектакля в нашем театре «Океан».

— Успеваете?

— Времени всегда не хватает, хочется еще чуть-чуть. Но мы — не Васнецов, приходить в музей и дорисовывать не будем. Но, разумеется, работа над спектаклем продолжится и после премьеры. Если спектакль живой, он обязан меняться.

— Кто ваша аудитория?

— Подростки в возрасте 12+. Это такие исторические события, которые нужно понимать хотя бы немного. А если кто-то и не знает, то, посмотрев этот спектакль, надеюсь, что проснется желание узнать.

— Кстати, героев спектакля в наше время-то вернут?

— Как раз об этом узнают те, кто придет на спектакль.