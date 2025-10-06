До революции в севастопольских школах преподавали ученые и художники

Об этом и многих других интересных фактах можно узнать на выставке «Сначала «аз» да «буки», а потом науки». Образование в Севастополе на рубеже XIX–XX веков», которая открылась в ретрокинотеатре «Украина». Камерная экспозиция приурочена к Дню учителя.

К началу XX века Севастополь представлял собой самый развитый в промышленном отношении город Таврической губернии: росло население, поднималась экономика. В Севастопольском градоначальстве в 1910 году проживало 87 тысяч человек, работало 76 учебных заведений, в которых учились 6189 человек. В этот период в городе преобладали начальные школы и училища с профессиональным уклоном. Начальное образование было представлено различными типами учебных заведений, имевшими разные программы, уровень преподавания, ведомственную принадлежность. К ведомству Министерства народного просвещения относились городские, приходские и земские училища. В Севастополе в 1914 году было восемь приходских, три земских и городское училище. К ведомству Синода — церковно-приходские школы и школы грамоты.

На выставке представлены информационные щиты с репродукциями фотографий, картины преподавателей-художников и несколько витрин с артефактами и их репликами.

«Новая выставка впервые в таком объеме показывает музейную коллекцию по теме народного образования на рубеже XIX–XX веков. Посетители увидят учебники, тетради, дневники, письменные принадлежности, картины, которые выполнили художники — преподаватели рисования учебных заведений, — рассказывает один из авторов выставки, старший научный сотрудник отдела «История Севастополя» Музея обороны Севастополя Ольга Завгородняя.

Зрители узнают, какой была система образования, учителя, ученики. На групповых фотографиях можно увидеть пример того, как должен выглядеть ученик, когда он находится на занятиях — студенты опрятны, в красивой форме, с аккуратной причёской — настоящий образец для подражания. На снимках запечатлены здания учебных заведений, некоторые из которых сохранились до наших дней — например, Константиновское реальное училище — это сегодняшняя средняя школа №3.

Уникальные экспонаты представлены графической-сланцевой доской. Ее цвет варьируется от темно-серого до черного. Сланец еще называют аспидом. Слой твердого сланца размером 21х30 см заключали в деревянную рамку. На такой доске можно было делать вычисления, писать грифелем из мягкого сланца, мелом или алюминиевой палочкой. Доска использовалась как индивидуальный черновик ученика. Стирали надписи кусочком ткани или специальной ватной подушечкой.

Интересны календари для девочек «Подруга», для мальчиков — «Товарищ». Они напоминают записные книжки, в котором печатались сведения о владельце и другая полезная информация. Для мальчиков печатали заметки о футбольных командах, сведения о часовых поясах страны, народах, проживающих в России, правила правописания. Календарь для девочек содержал — кулинарные рецепты и информацию по домоводству. В советское время подобные календари назывались «Пионер».

В экспозиции также представлены специальные альбомы для стихов: в них писали друг другу поэтические послания и хранили гербарий. Значительное место в экспозиции уделено преподавателям школы и училищ. Константин Милашевич — директор Константиновского реального училища получил блестящее образование в МГУ, он вел активную научную работу, занимался исследованием и изучением моллюсков как окаменевших, так и живых.

На выставке можно увидеть любительские снимки преподавателя естественных наук и известного в городе фотографа Юрия Твердохлебова. Учитель рисования Николай Янышев — был профессиональным художником — на выставке представлены его живописные работы. Георгий Харлампиев возглавлял детский приют мальчиков-сирот и также был талантливым художником.

Для создания экспозиции было использовано 140 предметов из фондов музея. Выставка будет открыта до конца марта следующего года.