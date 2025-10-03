Здание ИнБЮМа собираются реставрировать

Акт государственной историко-культурной экспертизы по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при намечающемся ремонте на Приморском бульваре получил положительное заключение.

Общее техническое состояние строительных конструкций здания ИнБЮМа оценивается как удовлетворительное, но требующее ремонтно-реставрационных работ. Со стороны Севастопольской бухты территория института объединена с набережной Приморского бульвара, где после шторма 2023 года был выполнен капитальный ремонт.

Реставрация затронет все здание целиком: снаружи и внутри. В ходе реставрации предусматривается проведение комплекса ремонтно-восстановительных работ для устранение дефектов отдельных частей здания, восстановление несущей способности его конструктивных элементов. Планируется полная замена систем тепло-, водо-, электроснабжения, канализации, вентиляции и других инженерных систем, а также кровли. Заменят полы, в помещениях выполнят косметический ремонт, воссоздадут утраченные архитектурные детали и столярку. Здание обретет архитектурно-художественную подсветку.

Перед началом реставрации установленные перед главным фасадом здания ИНБЮМ бюсты этнографу-антропологу-биологу и путешественнику Миклухо-Маклаю и академику Ковалевскому, защитят съемными деревянными коробами.

Справка

Здание Института биологии южных морей формирует морской фасад Севастополя, является составной частью Приморского бульвара. Здание построено в классическом стиле в 1898 году по проекту архитектора Вейзена. Сложено из блоков крымбальского камня. Утверждают, что изначально фасады были оштукатурены. В годы Великой Отечественной войны оно понесло значительные утраты и было восстановлено в 1951 году. В 1960-1962 годах к зданию пристроили два трехэтажных крыла, не нарушивших классического стиля.

Севастопольская биологическая станция основана в 1871 году Новороссийским обществом естествоиспытателей по инициативе Николая Миклухо-Маклая. Станция размещалась в съемных домах. В 1892 году заведение вошло в состав Императорской Академии наук. Возглавил станцию академик Александр Ковалевский. Он же стал инициатором строительства здания станции.