Отменили особый противопожарный режим

Решение об отмене на территории Севастополя особого противопожарного режима, введенного в апреле, принято 2 октября на заседании правительства города.

«В связи с уменьшением среднесуточной температуры воздуха и снижением класса пожарной опасности предлагается с 3 октября на территории города Севастополя отменить особый противопожарный режим и соответственно снять установленные дополнительные требования по пожарной безопасности», — представил проект постановления и.о.директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский.

Отмена особого режима означает, что с учетом обязательного выполнения требований пожарной безопасности разрешено проведение сельскохозяйственных палов, разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов на участках садоводческих и огороднических товариществ. Также возобновляется использование мангалов и других приспособлений для приготовления пищи с применением открытого огня. При этом ограничение на использование пиротехники (за исключением хлопушек, бенгальских огней и фонтанов холодного огня) остается в силе.

Со 2 октября лес и маршруты Большой Севастопольской тропы вновь открыты для посещения, сообщили в Севприроднадзоре.