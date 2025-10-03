Помог обмануть 17 пенсионеров

В Севастополе перед судом предстанет житель Новороссийска, обвиняемый в мошенничестве и покушении на мошенничество организованной группой, в том числе в крупном и особо крупном размере.

По версии следствия, мужчина помог дистанционным мошенникам похитить деньги у 17 пожилых людей. Жертвы в возрасте от 63 до 89 лет отдали этому «инкассатору» более девяти миллионов, его же доля составила около миллиона рублей.

Организатор преступной группы обеспечил подопечных необходимым техническим оборудованием для управления вызовами по различным каналам телефонной и интернет-связи и привлек в ее состав «актеров», «кураторов» и «курьеров». Обвиняемый выполнял функцию курьера.

Преступники с ноября 2024 по январь 2025 года вводили в заблуждение пенсионеров из Севастополя и Республики Крым, сообщая, что их банковские счета используются для финансирования ВСУ, и убеждали в необходимости передать все имеющиеся сбережения «инкассатору» для декларирования и внесения на безопасный счет. Обманутые лжесотрудниками военной прокуратуры, Росфинмониторинга, ФСБ и других государственных структур, пожилые граждане передавали 41-летнему сообщнику дистанционных мошенников от 100 тысяч до 2,5 миллионов рублей.

В нескольких случаях преступники использовали в качестве посыльных самих потерпевших, которые не подозревали об участии в мошеннической схеме.

Бдительная соседка одного из потерпевших, узнав, что он собирается отдать свои деньги «инкассатору», обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники полиции прибыли к пенсионеру раньше курьера и задержали злоумышленника.

Расследование проведено следственным управлением УМВД России по Севастополю. На автомобиль обвиняемого и обнаруженные у него денежные средства наложен арест. Уголовное дело вместе с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением передано в суд.